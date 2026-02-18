СМИ: Второй день переговоров в Женеве пройдет в том же формате

Второй день переговоров по украинскому урегулированию в Женеве пройдет в том же формате.

"Формат прежний, трехсторонний - РФ-США-Украина", - сообщил РИА Новости источник.

Он добавил, что переговоры сегодня продолжатся в закрытом для прессы режиме.

Ранее сообщалось, что первый день переговоров в Женеве был очень напряженным, встречи носили как двусторонний, так и трехсторонний характер. Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров. Переговоры продлились шесть часов.