Общество В России
Фото: Накануне.RU

Количество отцов-одиночек в России выросло в четыре раза за 20 лет

Количество отцов-одиночек в России выросло в четыре раза за последние 20 лет. Такие цифры привела зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова в Госдуме на круглом столе "Укрепление института семьи через воспитание ответственного отцовства и популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей".
Она отметила, что для развития общества и поддержки семьи нужно говорить о защите и поддержке не только материнства, но и отцовства. И только недавно это начали понимать. Ситуация тяжелейшая. Общее количество одиноких взрослых с детьми (так называемых неполных семей) за 20 лет выросло на 83%.

"Сегодня у нас более миллиона одиноких пап и почти пять миллионов семей без отца. То есть каждый третий ребенок в стране из неполной семьи", — сказала Кузнецова.

Она привела данные "ВНИИ труда", что в неполных семьях уровень материальной обеспеченности в среднем на 9% ниже, чем в полных, но разве это главное. Вице-спикер Госдумы отметила, что в структуре нацпроектов нет ни одного положения, которое затрагивало бы права отцов, ценность отцовства и продвижение образа отца. Много говорится о демографии, о семье, но — без упоминания об отцах. Нужно интегрировать положения о ценности отцовства и включать эти темы в комплекс соответствующих мероприятий.

Директор Колледжа цифровых технологий и информационной безопасности Дагестанского государственного университета народного хозяйства Заур Амиралиев призвал начать исследования причин, влияющих на разводы, безотцовщину и, как следствие, ухудшение демографии. Участники круглого стола договорились сформировать конкретный перечень предложений и направить их уполномоченным министерствам и ведомствам.

Хотя в общественном сознании и в СМИ по-прежнему доминирует образ безответственных мужчин и матерей-одиночек, которым отцы не платят алименты, данные Кузнецовой говорят о нарастании другого процесса: рост численности одиноких отцов происходит быстрее, чем одиноких матерей. То есть все более актуальной проблемой становится даже не безотцовщина, а "безматеринщина". Возможно, это связано с тем, что женщины стали легче бросать не только мужа или сожителя, но и ребенка.

В целом у неполных семей в России "женское лицо" — количество матерей-одиночек в 2024 году составляло 4,85 млн, в то время как отцов-одиночек — 1,13 млн. Это огромные цифры, которые только растут. Рассчитывать в этих условиях на улучшение демографии просто невозможно — опереться не на что. Около 70% браков распадаются, а люди разводятся. Самих семей, которые бы много лет жили вместе и рожали детей, меньшинство. Все это бьет по количеству рожденных детей.

В 2024 году председатель правления АНО "Сообщество практиков образовательного семьеведения" Михаил Смирнов выступил с докладом о том, что российское общество движется к безбрачности и бессемейности: семейных людей становится все меньше, одиночек — все больше. Он подчеркнул, что изменилось само представление о неполной семье. Этого термина вообще нет в научном обороте, но он попал в государственные документы. Под неполной всегда понималась семья, просто с точки зрения некоторого недостатка полноты, когда есть родители, но детей мало — один или двое. А сейчас под неполной семьей понимается не семья, а, как правило, женщина с ребенком.

