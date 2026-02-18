В Омске подростки получили сроки за поджог военного вертолета

Суд приговорил подростков из Омска, которые подожгли вертолет Ми-8 на территории военного аэропорта, к 7 и 7,5 годам колонии.

Также их обязали возместить ущерб Министерству обороны РФ в размере 668 миллионов рублей в солидарном порядке, пишет РИА Новости.

В сентябре 2024 года двое школьников 2008 года рождения проникли на военный аэродром "Омск-Северный" и подожгли вертолет Ми-8. Когда их задержали, школьники рассказали, что выполняли задание неизвестного человека, который в Telegram предложил им 20 тысяч долларов за поджог военной техники. Однако деньги они так и не получили.

Напомним, в том же году двое школьников сожгли вертолет в ЯНАО. Двое парней 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили стоящий там вертолет Ми-8 горючей жидкостью. Поджечь воздушное судно молодые люди пытались с помощью сигарет, в результате получив ожоги. Сбежав с места преступления, они были вынуждены вызвать "скорую". Медики доставили школьников в больницу. Подростки были задержаны. Полицейским они признались, что за диверсию им обещали 5 млн руб. через Telegram. Также они сообщили, что несколько дней назад подожгли вышку сотовой связи и получили за это 30 тыс. руб.