У Дурова считают неизбежной блокировку Telegram в России

18 Февраля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В окружении Павла Дурова полную блокировку Telegram в России считают практически неизбежной. Об этом пишет DailyStorm со ссылкой на источник, близкий к основателю популярного мессенджера.
Накануне Baza со ссылкой на источники из нескольких ведомств сообщила, что с 1 апреля Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке Telegram. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы. В Роскомнадзоре не стали это опровергать. Хотя надежда на урегулирование остается, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Но у Дурова не рассчитывают на компромисс и вопрос только в том, когда власти России решат заблокировать мессенджер, сказал источник. Он думает, что нынешняя блокировка может быть эффективней, чем та, которая предпринималась в 2018 году. Власти России теперь технически готовы заблокировать мессенджер, Роскомнадзор имеет для этого все возможности. Дуров же на уступки не пойдет.

"У вас есть выбор - сотрудничать с РФ и не работать во всем остальном мире. Или не сотрудничать с РФ и работать в остальном мире", - сказал источник.

Пока в Госдуме призывают не пугать людей преждевременными заявлениями. Так считает член думского ИТ-комитета Антон Немкин. Он успокаивает тем, что не было никаких официальных заявлений.

Однако почти все уверены, что угроза вполне реальная. Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин отмечает, что сегодня у властей есть все не только для блокировки Telegram, но и для борьбы с ее обходом.

Многие эксперты против блокировки, считая, что она нанесет больше вреда, чем пользы. В том числе в части продвижения российской позиции за границей. Об этом ранее говорила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

А вот депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что блокировка Telegram нужна, это "составная часть борьбы между нами и странами НАТО". Он согласен с тем, что это доставит неудобство многим россиянам, но по-другому нельзя.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков полагает, что Telegram дали время, чтобы была возможность перенести каналы и чаты в Max. Но люди все равно до последнего не будут это делать.

Возможно, что Telegram останется как мессенджер для избранных, не исключает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

"Политическая элита продолжит читать телеграм-каналы, так что власть просто проредит поляну, вернув телеге ее бутиковый статус. Тогда как для плебса будет доступна более выверенная информация, не столь смущающая простого мужика", - написал он.

Пока судьба популярного мессенджера в России так и не ясна.

