Хинштейн перебирается в Москву

Губернатор Курской области Александр Хинштейн временно покинет регион и отправится в Москву. Там он пройдёт реабилитацию после аварии, в которую он попал ранее.

"Принял непростое для себя решение направиться для продолжения реабилитации в Москву, в федеральный центр. Почему? Вопрос не в недоверии в курской медицине. Лечение завершено. Идёт реабилитация, и для меня важнейшим является вопрос сроков. Ускоренная реабилитация возможна только в профильном федеральном центре, которые есть только в Москве", - сообщил Хинштейн в "кружочке", который опубликовал в своём telegram-канале.

Хинштейн попал в аварию 22 января.

"Планировал целый день работать в Конышёвском районе. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, всё обошлось без серьёзных последствий", - написал Хинштейн в своём telegram-канале.

Пострадавших нет, с другими машинами автомобиль губернатора не столкнулся.

"Приношу извинения нашим жителям, с которыми не смог сегодня встретиться. Как поправлюсь, обязательно наверстаем", - уточнил Хинштейн.