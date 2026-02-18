18 Февраля 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Российский бизнес готов инвестировать в обучение мигрантов в колледжах СНГ

На Неделе российского бизнеса компании обсудили, как российские предприятия могут заранее готовить специалистов в колледжах дружественных стран, чтобы восполнять нехватку кадров, сообщает "Ъ". Компании предлагают заключать партнерства с зарубежными колледжами, которые будут создавать учебные программы под нужды российских работодателей и проводить занятия по русскому языку и культуре. После окончания такого обучения выпускники смогут приехать работать в Россию, что особенно важно с учетом перехода на новую систему набора мигрантов.

Заместитель председателя комитета РСПП по профобразованию Михаил Иванов считает, что этот подход даст компаниям заранее подготовленный кадровый резерв. Минтруд прогнозирует, что к 2032 году в стране значительно вырастет спрос на рабочих и технических специалистов, например, инженеров и швей. Сейчас в проекте "Профессионалитет" колледжи обновляют свои программы и инфраструктуру, чтобы выпускники находили работу сразу после учебы.

По словам зампреда комитета РСПП, в основном рабочие мигранты приезжают из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Поэтому компании хотят в первую очередь сотрудничать с образовательными учреждениями этих стран. МВД предлагает перейти на систему краткосрочных контрактов с регулярной сменой сотрудников, но эксперты сомневаются, что многие иностранные студенты захотят тратить годы на подготовку ради работы в России всего на год. Они предлагают устанавливать обязательную практику в России после учебы или заранее проверять профессиональный уровень специалистов до их приезда в страну. 

Минпросвещения пока не раскрывает детали признания дипломов зарубежных колледжей, но работодатели подчеркивают, что важно оценивать квалификацию работников еще до их приезда на российский рынок.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность изменить название "среднего профессионального образования" на "специальное профессиональное образование". Власти считают, что это повысит престиж колледжей и техникумов.

Теги: мигрант, колледж, обучение


