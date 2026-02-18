Министру культуры Башкирии вменили превышение полномочий

В Уфе задержана министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

Предварительно, министра подозревают в превышении должностных полномочий. Задержание может быть связано с делами о госзакупках подведомственных Минкультуры учреждений, сообщают источники РБК-Уфа.

Шафикова родилась в деревне Иргизлы Бурзянского района. В 1992 г. окончила среднюю специальную музыкальную школу при Уфимском государственном институте искусств, в 1997 г. – Уфимский государственный институт искусств, в 1999 г. – аспирантуру (ассистентуру-стажировку) Казанской государственной консерватории. С 2012 г. – министр культуры Башкортостана.