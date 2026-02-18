18 Февраля 2026
Фото: AP Photo / Evan Vucci

США не разрешили производство ракет Patriot в Европе - Зеленский

США не разрешили производство ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Европы. Об этом заявил Зеленский в своем видеоролике.
Читайте также:

О нехватке ракет для ПВО в Киеве заявляют с 2022 года. Но в последние месяцы проблема действительно стала острее, считают эксперты. Отчасти этим объясняются более тяжелые последствия для Киева после ударов ВС РФ по военным и энергетическим объектам.

Зеленский также регулярно призывает западные страны передавать ему ракеты для ПВО, которых очень не хватает. Он поручил своему окружению просить их у всех стран. Сокращение поставок на Украину связано с тем, что их не хватает самим странам Европы. Поэтому он хочет поднять вопрос о том, чтобы Европа производила собственные ракеты для ПВО. Еще несколько лет назад он просил об этом Белый дом, чтобы тот дал разрешение на производство ракет для Patriot.

"Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и на Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе", – сказал киевский главарь.

Накануне власти Германии признали, что у страны не осталось ракет для ПВО, которые можно было бы дать Украине. Можно рассчитывать только на ракеты Patriot из США и на большее участие других стран Европы.

Военкор Александр Коц уверен, что Европа не может наскрести в достаточном количестве ракеты для ПВО Украины. Запад не оставит Киев совсем без помощи и будет что-то поставлять, зато для России открывается окно возможностей для выбивания энергетической и военной инфраструктуры бандеровского режима.

Недавно страны Запада согласовали на встрече в Рамштайне новый пакет военной помощи Украине в размере 38 миллиардов долларов. Из них два миллиарда планируется направить на усиление украинской ПВО.

Теги: зеленский, европа, украина, пво, ракеты


