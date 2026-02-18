Около 110 километров дорог обновят в Тюменской области по нацпроекту в 2026 году

Около 110 километров дорог обновят в Тюменской области по нацпроекту в 2026 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Будут отремонтированы 12,5 километров полотна местного значения и более 97 километров – регионального. Работы пройдут на территории 22 муниципальных округов.

"Самый большой объем ремонта – семь объектов – запланирован на территории Тюменского округа. Там предстоит привести в нормативное состояние более 16 километров дорог регионального значения. Из них 3,3 километра на автодороге Каскара-Торгили-Ключи-Петрунькино, 2,3 километра – участок обхода города Тюмени и два километра трассы Тюмень-Боровский-Богандинский", – рассказали в управлении автомобильных дорог Тюменской области.

В Ишимском округе запланирован ремонт объектов протяженностью около 10 километров. В частности будут обновлены участки трасс: Ишим-Маслянский-Сладково, Ишим-Синицына, Гагарино-Клепиково-Орловка

Работы проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".