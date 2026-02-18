В Березниках снег повредил кровлю многоквартирного дома

Надзорный орган даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание общего имущества многоквартирного дома, своевременности и полноте принятия мер по очистке кровли от снежных масс.

В Березниках под тяжестью снега произошло частичное разрушение кровли многоквартирного дома по ул. Челюскинцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.



