Россиян предупредили о мошенничестве в Таиланде со "средством от облысения"

Россиян предостерегли от взаимодействия на улицах Таиланда с теми, кто предлагает "средство от облысения". Это мошенническая схема.

По словам консультанта таиландского Совета по защите потребителей, ветерана туристической полиции Таиланда, подполковника в отставке Амона Сыамйота, выходцы из Южной Азии останавливают туристов, в том числе россиян, на улицах Бангкока, Паттайи и Пхукета. Потенциальных жертв убеждают купить "стопроцентное травяное средство от облысения" за $200.

Тем, кто отказывается, угрожают полицией, требуя оплатить открытые для них в качестве образца бутылочки. Время от времени мошенников задерживают. В какой-то момент вся эта цепочка вдруг обрывается, мошенники пропадают с улиц, а затем – через несколько месяцев или лет – всё неожиданно начинается снова, пишет РИА Новости.