В Екатеринбурге бывший студент оштрафован на 60 тысяч за взятку преподавателю

В Екатеринбурге бывший студент осужден за дачу взятки преподавателю техникума.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в 2024 году на тот момент студент Уральского железнодорожного техникума передал своему научному руководителю 12 тысяч рублей. Как показало расследование, деньги преподаватель получил за выполнение дипломной работы от имени студента и допуск его к защите.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор теперь уже 22-летнему выпускнику. Он признан виновным в даче взятки и оштрафован на 60 тысяч рублей. Также в доход государства конфискован мобильный телефон, с помощью которого был совершен перевод денег.

Как добавили в прокуратуре, уголовное дело в отношении получившего взятку преподавателя выделено в отдельное производство.