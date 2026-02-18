Российские спортсмены выступят на Паралимпиаде под флагом России

Российские спортсмены будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии и выступать под флагом России. Об этом заявил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков. По его словам, шесть российских спортсменов получили двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры.

Россиянам на дают выступать под своим флагом с 2014 года. Но в сентябре 2025 года в Сеуле Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение о восстановлении членства Паралимпийского комитета России и возвращение ему полных прав. Паралимпиада-2026 может стать началом процесса полноценного возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортине с 6 по 15 марта. Россияне выступят на Паралимпиаде в горнолыжном спорте, лыжных гонках и парасноуборде.

