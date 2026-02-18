"Меня не простят". Зеленский выдвинул неприемлемое условие вывода своих войск из Донбасса

Зеленский готов вывести свои войска из Донбасса, но только если Россия отведет свою армию на такое же расстояние, пишет Axios, которому тот дал телефонное интервью.

Он признал, что сами США предлагают ему вывести боевиков из Донбасса и сделать его демилитаризованной "свободной экономической зоной". Но в Вашингтоне не могут дать ответ на вопрос, какая страна будет обладать суверенитетом над этим российским регионом. Будто бы российские официальные лица пообещали вернуться к обсуждению этого вопроса.

Любое решение, которое будет принято, будет вынесено на референдум, сказал Зеленский. Но одностороннего вывода ВСУ из Донбасса не будет, так как "люди никогда этого не простят". А вот на заморозку конфликта по текущей линии фронта он согласен, люди это поддержат.

Также он считает несправедливым, что президент США Дональд Трамп призывает к уступкам именно Киев, а не Москву. Он посоветовал спецпосланнику президента Соединенных Штатов Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру не навязывать Киеву мирное соглашение.

Как сообщалось, журналист Axios Барак Равид передал, что трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины зашли в тупик из-за твердой позиции, озвученной помощником президента РФ Владимиром Мединским. Зеленский резко высказался о Мединском, а также пожаловался на его рассуждения об исторических корнях конфликта, на которые якобы "нет времени". И он требует личной встречи с Путиным.