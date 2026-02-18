В Карелии иностранец оскорбил паспорт России и остался без гражданства

В Карелии уроженцу одной из стран ближнего зарубежья аннулировали гражданство России. Об этих мерах сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В январе 2026 года в интернете появилось видео, где мужчина с оскорблениями высказывается о российском паспорте. Ролик быстро привлек внимание правоохранительных органов. Сотрудники выяснили, что на видео - 30-летний иностранец, который в 2020 году получил российское гражданство в Республике Карелия.

По словам Волк, ведомство совместно с ФСБ провело проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Специалисты пришли к выводу: действия мужчины представляют угрозу национальной безопасности страны.

В итоге МВД официально отменило его российское гражданство. Кроме того, внутренние паспорта, которые ему выдали после получения гражданства, теперь признаны недействительными.

Напомним, недавно министр спорта Михаил Дегтярев предложил запретить въезд в Россию и пользование спортивными объектами российским спортсменам, которые сменили гражданство и теперь выступают за другие страны.