Спор о банковских скидках на маркетплейсах близок к завершению

Центробанк предложил сделать скидки на маркетплейсах доступными для клиентов всех банков на одинаковых условиях. В этом случае покупатели будут видеть предложения разных банков рядом с товарами и смогут выбирать наиболее выгодное для себя. Эту инициативу уже поддержали депутаты Госдумы и эксперты рынка электронной торговли, сообщают "Известия".

Ранее руководители крупнейших российских банков обратились к правительству и другим госструктурам с предложением запретить маркетплейсам делать скидки при оплате покупок картами, выпущенными связанными с ними банками. Это произошло после заявлений главы "Сбера" Германа Грефа о том, что маркетплейсы ведут нечестную конкуренцию и работают в убыток за счет государства.

Сами банки и маркетплейсы не могли договориться, кто должен предоставлять скидки, но теперь они якобы готовы установить равные условия для всех, чтобы устранить "нечестные преимущества". Для внедрения новой системы, в большинстве случаев, не потребуется менять законы - достаточно решения ФАС, что ускорит процесс.

Банки отмечают, что им трудно конкурировать с площадками по размеру скидок: они обычно предлагают до 5%, а маркетплейсы могут осуществлять дисконты до 10%.

Аналитики уверены, что расходы на технические изменения смогут понести сами площадки, ведь для них это незначительно на фоне общего оборота. В результате система станет честнее: цена останется одной для всех, а банки будут конкурировать условиями обслуживания.

Эксперты считают, что новая модель позволит сэкономить покупателям до 15% на товарах, независимо от того, картой какого банка оплачена покупка. Спор банков и маркетплейсов близок к завершению. Новая схема выгодна каждому клиенту.

Напомним, что на днях в Госдуме поддержали идею ввести НДС на все импортные товары, покупаемые через онлайн-платформы, независимо от их стоимости и веса, чтобы условия для российских и иностранных продавцов были одинаковыми.