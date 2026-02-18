Автомобили получили повреждения при атаке БПЛА на Чебоксары

Беспилотники утром 18 февраля атаковали Чебоксары и деревню Яуши в Чебоксарском округе. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале.

По его словам, повреждены несколько автомобилей. Пострадавших и разрушений капитальных строений нет.

Спустя час в новоюжном районе Чебоксар была зафиксирована повторная атака БПЛА, сообщил Николаев. Экстренные службы работают на месте. В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.