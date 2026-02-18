Зеленский готов встретиться с Путиным

В мире подводят итоги первого дня трёхсторонних переговоров по Украине. Среди них – обозначение их сложности, а также поручение президента Украины Владимира Зеленского подготовить его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе "застопорились"... Причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским", - приводит "Ъ" запись в X журналиста издания Axios Барака Равид, ссылающегося на два источника.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью этому изданию заявил, что ключевым условием для прогресса в вопросе территорий являются прямые переговоры с Россией на высшем уровне. Президент поручил переговорной делегации поднять вопрос о личной встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Впрочем, российские переговорщики расценили это как попытку Зеленского усилить свою популярность, а не решить вопрос.

В целом, первый день женевских переговоров по Украине прошёл напряженно, участники делегаций разговаривали шесть часов, заявили в переговорной группе. Прошли встречи в двустороннем и трёхстороннем формате. Диалог шёл в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров, сообщил РБК источник в переговорной группе.

Напомним, Владимир Мединский не участвовал в раундах переговоров в Абу-Даби, потому что там речь шла о вопросах безопасности, которые касались военных.