Слуцкий: Мюнхенская конференция не приблизила мир ни на шаг

61-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 14 по 16 февраля 2025 года. В ней приняли участие более 60 глав государств и правительств, а также руководители более 40 международных организаций.

Лидер ЛДПР, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий отмечает, что фактически евроглобалисты по итогам мероприятия выдвинули "дорожную карту" по милитаризации Европы и продолжению поддержки террористического киевского режима. Выступления большинства лидеров европейских стран и представителей брюссельской бюрократии были пропитаны русофобией и наполнены реваншистской риторикой, отметил Слуцкий.

"Круговая порука вместо реальных оценок и здравого смысла. Загнать европейцев в военный концлагерь под предлогом угроз с востока, мобилизовать весь Старый Свет и ввергнуть его в прямой конфликт с Россией – голубая мечта и одновременно цель №1 евроястребов, под эгидой которых и прошла Мюнхенская конференция по "безопасности". Ее милитаристский дух сразу уловил Зеленский и вновь начал раскачивать идею членства Украины в НАТО", – констатировал глава думского комитета по международным делам.

Он добавил, что все это происходило буквально накануне переговоров с участием США в Женеве по урегулированию украинского конфликта.

"Евролидеры, вроде бы, рвутся за стол переговоров, но предлагать они готовы не мир, а лишь продолжение войны, вплоть до евроапокалипсиса", – заключил Леонид Слуцкий.

Член Экономического совета ЛДПР, председатель совета общественной организации "Вече" Владимир Орлов в беседе с Накануне.RU подтверждает, что Мюнхенская конференция давно превратилось в конференцию не по безопасности, а по международной опасности, поскольку, по сути, сегодня агрессивный военный блок НАТО представляет реальную опасность для других стран и провоцирует военные конфликты.

"И, конечно, всем странам, которые ведут свою суверенную политику, необходимо задуматься о том, как обезопасить себя от подобных агрессивных притязаний этого военно-политического блока", – подчеркнул эксперт.