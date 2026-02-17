Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию завершились в Женеве

Трехсторонние закрытые переговоры по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины завершились в Женеве после шести часов дискуссий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Переговоры начались в 13.56 по местному времени (15.56 мск). Они проходили в отеле InterContinental в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как утверждают итальянские дипломатические источники, представители Италии, Германии, Франции и Великобритании также присутствуют в Женеве, и в кулуарах запланирована встреча между советниками по национальной безопасности этих стран с украинской и американской делегациями.