Губернатор Ленинградской области официально подтвердил гибель трех человек в Сертолово

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко официально подтвердил гибель трех человек в Сертолово, передает корреспондент Накануне.RU.

"В результате разбора завалов на месте частичного обрушения административного здания в воинской части в Сертолово обнаружены тела трех погибших. На месте работает специализированная техника. Следственные действия продолжаются", - написал он в своем Telegram.

Напомним, военными следственными органами Следственного комитета России по факту происшествия в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий.