Поддержка региона помогла костромской компании "Меренга" выйти на новые рынки сбыта и расширить номенклатуру продукции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников побывал с рабочей поездкой на производстве в компании "Меренга". В ходе посещения предприятия генеральный директор Андрей Бывших представил главе региона новую линию для производства жевательного мармелада. Обноление оборудования на предприятии проводят поэтапно, при этом внедряя производство новых видов продукции. В частности, в 2023 году "Меренга" начала выпуск шоколада под брендом «Костромская Снегурочка», тем самым продвигая на рынок бренд региона.

«Сегодня у нас уже несколько видов шоколада, горький, молочный, с добавками, без сахара. Но и сам бренд тоже развиваем. Есть Снегурочка - весна, Снегурочка - осень. Т.е. чтобы персонаж не ассоциировался только с зимним временем года», - рассказали в ходе посещения производства руководители предприятия губернатору.

"Костромская Снегурочка" сегодня активно раскупается туристами из разных городов страны.

Глава региона предложил предпринимателям опробовать экспериментальное решение - представить брендированные сладкие сувениры в точках продаж при областных и муниципальных музеях.

«Отличная история с Костромской Снегурочкой. Конкуренция на кондитерском рынке очень большая. Поэтому когда появляются в названиях географические наименования, сказочные персонажи, это всегда привлекает внимание. Вспомните шоколад «Аленка», конфеты «Мишка на севере». Теперь «Костромская Снегурочка» завоевала популярность не только как бренд, но еще и как вкусная продукция», - подчеркнул Сергей Ситников.

Важно отметить, что благодаря поддержке Костромской области предприятие активно участвует выставках, ярмарках, экспортирует свою продукцию в страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии, что позволило по итогам 9 месяцев 2025 года увеличить объем выпуска зефира на 15%, мармелада – на 29%, пастилы, конфет, тортов и пирожных на 10,5%.

«Развитие без сомнения идет, предприятие по номенклатуре держит пять процентов российского рынка. Это, без сомнения, успех коллектива, менеджмента, собственника», - сказал губернатор.

Увеличение выпуска, расширение номенклатуры позволяет проводить рост заработных плат сотрудников, за последние 3 года увеличился вдвое.

«Я больше двадцати лет здесь работаю. У нас коллектив очень хороший, достойно труд оплачивают. Что еще надо. Никуда уходить не собираюсь», - рассказала упаковщик Любовь Батунова.

Когда губернатор поинтересовался - не надоедают ли сладости за годы работы, сотрудницы с улыбкой ответили, что любимый зефир по-прежнему радует каждый день.