Поддержка региона помогла костромской компании "Меренга" выйти на новые рынки сбыта и расширить номенклатуру продукции

17 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Поддержка региона помогла костромской компании "Меренга" выйти на новые рынки сбыта и расширить номенклатуру продукции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников побывал с рабочей поездкой на производстве в компании "Меренга". В ходе посещения предприятия генеральный директор  Андрей Бывших представил главе региона новую линию для производства жевательного мармелада. Обноление оборудования на предприятии проводят поэтапно, при этом внедряя производство новых видов продукции. В частности, в  2023 году "Меренга" начала выпуск шоколада под брендом «Костромская Снегурочка», тем самым продвигая на рынок бренд региона.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Сегодня у нас уже несколько видов шоколада, горький, молочный, с добавками, без сахара. Но и сам бренд тоже развиваем. Есть Снегурочка - весна, Снегурочка - осень. Т.е. чтобы персонаж не ассоциировался только с зимним временем года», - рассказали в ходе посещения производства руководители предприятия губернатору. 

"Костромская Снегурочка" сегодня активно раскупается туристами из разных городов страны. 

(2026)|Фото: adm44.ru

(2026)|Фото: adm44.ru

Глава региона предложил предпринимателям опробовать экспериментальное решение - представить брендированные сладкие сувениры в точках продаж при областных и муниципальных музеях.

«Отличная история с Костромской Снегурочкой. Конкуренция на кондитерском рынке очень большая. Поэтому когда появляются в названиях географические наименования, сказочные персонажи, это всегда привлекает внимание. Вспомните шоколад «Аленка», конфеты «Мишка на севере». Теперь «Костромская Снегурочка» завоевала популярность не только как бренд, но еще и как вкусная продукция», - подчеркнул Сергей Ситников.

(2026)|Фото: adm44.ru

Важно отметить, что благодаря поддержке Костромской области предприятие активно участвует  выставках, ярмарках, экспортирует свою продукцию в страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии, что позволило по итогам 9 месяцев 2025 года увеличить объем выпуска зефира на 15%, мармелада – на 29%, пастилы, конфет, тортов и пирожных на 10,5%.

«Развитие без сомнения идет, предприятие по номенклатуре держит пять процентов российского рынка. Это, без сомнения, успех коллектива, менеджмента, собственника», - сказал губернатор.

Увеличение выпуска, расширение номенклатуры позволяет проводить рост заработных плат сотрудников, за последние 3 года увеличился вдвое.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Я больше двадцати лет здесь работаю. У нас коллектив очень хороший, достойно труд оплачивают. Что еще надо. Никуда уходить не собираюсь», - рассказала упаковщик Любовь Батунова.

Когда губернатор поинтересовался - не надоедают ли сладости за годы работы, сотрудницы с улыбкой ответили, что любимый зефир по-прежнему радует каждый день.

Теги: сергей ситников, меренга, поддержка костромской области, зефир, шоколад костромская снегурочка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети