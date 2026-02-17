Гособвинение запросило для Шыхлински 23 года колонии

Гособвинение запросило для бывшего главы уральской азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински 23 года лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Такой срок прозвучал на прениях сторон.

Также 23 года просят дать Акифу Сафарову, на год меньше и последующим ограничением свободы на два года - Аязу Сафарову. Камалу Сафрову 18 лет, Мазахиру и Бакиру Сафаровым - 13, а Шуджаяддину Раджабову - 13,5 по текущему делу, но так как он уже отбывает наказание за другое преступление, общий срок - 15 лет.

Напомним, что в прошлый раз коллегия присяжных заседателей в составе 6 человек признала подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях. По мнению присяжных, снисхождения достоин лишь Бакир Сафаров.

Судебный процесс сразу закрыли от СМИ, якобы из-за угроз потерпевшему со стороны обвиняемых.

Напомним, 15 января в Кировском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу Шахина Шыхлински. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений или по найму". По этой же статье проходят и другие обвиняемые. Сына Шахина Шыхлински Мутвалы обвиняют по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" из-за того, что он во время задержания на автомобиле наехал на оперативника.