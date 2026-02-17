17 Февраля 2026
Ханты-Мансийский АО - Югра
Дело экс-медсестры травмцентра Сургута о доведении подчиненной до самоубийства отправлено на новое рассмотрение

В Югре вновь будет рассмотрено уголовное дело бывшей старшей медсестры сургутского травмцентра Ольги Матвийчук о доведении подчинённой до самоубийства. Таковы данные Седьмого кассационного суда общей юрисдикции (расположен в Челябинске).

В карточке дела на сайте суда говорится, что апелляционное постановление по существу обвинения отменено, возвращено на новое апелляционное рассмотрение. Основанием отмены указаны существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Муж погибшей медсестры Радик Ташмагамбетов заявил о намерении бороться до конца. Он собирается жаловаться в Верховный суд России.

"Странности в этом решении бросаются в глаза. Дело с ноября до сих пор не передано в суд округа, никакой объективной причины для такой волокиты не называют. Мне всё больше кажется, что кто-то заинтересован затянуть или даже отменить законный и обоснованный приговор. У меня есть основания полагать, что могло иметь место воздействие на процесс со стороны заинтересованных лиц, и это должно быть проверено", - написал Ташмагамбетов на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, по версии следствия, Матвийчук через систематические унижения, угрозы, создание препятствий для нормальной работы, несоблюдение режима труда и отдыха довела подчинённую до депрессии. Под психологическим давлением потерпевшая приняла решение свести счеты с жизнью, и 21 октября 2021 г. скончалась в своей квартире.

Обвинение просило для Матвийчук три года колонии и запрет работы на руководящих должностях. Однако суд не нашел состава преступления и 13 октября 2023 г. оправдал её. Матвийчук должны были реабилитировать в правах, меру пресечения отменить. Предсмертную записку и личный блокнот Аяжан Ташмагамбетовой суд постановил уничтожить.

Родственники погибшей обжаловали приговор. 2 февраля 2024 г. оправдательный приговор был отменён. Впоследствии Сургутский городской суд признал Матвийчук виновной по уголовному делу о доведении до самоубийства. Наказание – три года условно, с испытательным сроком четыре года. Также суд запретил ей занимать руководящие должности в государственных, муниципальных организациях здравоохранения на два года.

