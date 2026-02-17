В России могут обанкротить нефтяные компании из группы First Oil

В России могут признать банкротами нефтяные компании, входящие в группу First Oil бывшего акционера СИБУРа Якова Голдовского. Это произойдет в случае удовлетворения иска, поданного ВТБ.

Таковы данные публикаций в реестре юридически значимых сведений. В сообщениях банка указаны ООО "Тарховское", ООО "Косьюнефть", ООО "Динью", ООО "Западно-Новомолодежное", ООО ЦНПСЭИ и АО "Печоранефтегаз" (ПНГ).

First Oil работает в Коми и Югре, добывая ежегодно до 500 тыс. т нефти. Финансовое состояние компании ухудшилось после резкого падения цен на нефть в 2020 г., в период пандемии. В 2024 г. к компании присоединились инвесторы из Казахстана Тимур Куанишев и Евгений Шленских с планами по увеличению добычи нефти до 1 млн т в год. Однако повышение ключевой ставки и санкции против российской нефтяной отрасли почти что добили организацию – начались рост задолженности перед кредиторами и сложностям с обслуживанием обязательств, пишет "Ъ".