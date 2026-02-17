В Екатеринбурге хотят открыть филиал Президентской библиотеки

На территории Екатеринбурга может появиться второй в Уральском федеральном округе филиал Президентской библиотеки. Об этом в своих соцсетях написал полпред в УрФО Артем Жога после встречи с начальником Управления материально-технического обеспечения Управления делами президента Владимиром Луньковым и главой Президентской библиотеки Юрием Носовым.

"Планируется, что на территории УрФО откроется второй полноценный филиал библиотеки, он будет располагаться в Екатеринбурге. Место выбрано не случайно, ведь в 2026 году город носит звание библиотечной столицы России", - написал Жога.

По его словам, в регионах УрФО уже насчитывается 800 электронных читальных залов, через которые любой может получить доступ к информационным ресурсам Президентской библиотеки. Цифровые архивы играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, позволяя ему прикоснуться к богатому культурному наследию своей страны.

Напомним, что на сегодняшний день единственный филиал Президентской библиотеки в УрФО находится в Челябинске.