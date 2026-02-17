ГД сразу в двух чтениях приняла законопроект о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ.

Поправки в Госдуму внесло еще осенью 2025 года правительство в рамках исполнения президентского указа. Его цель — создать правовую основу для быстрого прекращения услуг операторов "в связи с оперативной необходимостью". Речь идет о предотвращении атак беспилотников.

Нововведения предусматривают, что операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с соответствующим требованием ФСБ.

В ходе первого чтения депутаты проект поддержали, но задали вопросы о компенсациях за отсутствие связи, цифровизации и о работе SMS-сообщений.