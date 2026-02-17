Геннадий Новосельцев обсудил с депутатами Тарусского округа детали исполнения народной программы партии "Единая Россия" в муниципалитете

Главной темой встречи Председателя Заксобрания Калужской области, руководителя фракции ЕР Геннадия Новосельцева с депутатами Тарусского округа стало обсуждение исполнения Народной программы партии.

Так, в Тарусском муниципальном округе в 2025 году в рамках исполнения наказов избирателей завершили двухлетний капремонт поликлиники Центральной районной больницы и благоустройство прилегающей территории, простроили ФОК открытого типа. Было завершено строительство школы на 250 мест в селе Лопатино, предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы Домов культуры, пополнен книжный фонд Тарусской центральной районной библиотеки.

Кроме того, по программе «Формирование современной городской среды в Калужской области» в 2025 году обустроена пешеходная зона «Красные ряды» в Тарусе.

В рамках программы поддержки местных инициатив в окружном центре благоустроили старое кладбище, в селе Барятино сформирована детская площадка, в Лопатино – детская игровая и спортивная площадки, в селе Волковское завершен первый этап обустройства парка возле Храма, проведено уличное освещение в селах Вознесенье и Роща, деревнях Ладыжино, Латынино, Никитино. Осуществленая реконструкция электросетей в ряде населённых пунктов.

В рамках исполнения мероприятий программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области» продолжался ремонт дорог, были модернизированы автобусные остановки на участке дороги Таруса-Лопатино-Барятино-Роща.

В 2026 году планируется провести капремонт ТСОШ № 1 им. М.Г. Ефремова и детской школы искусств, отремонтировать фасад Тарусской картинной галереи, сформировать современную модельную библиотеку, открыть школы креативных индустрий.

С промежуточными результатами и планами Народной программы наказов партии «Единая Россия» можно ознакомиться на сайте er40.ru.