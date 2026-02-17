В Тюменской области начался пятый набор инструкторов центра "Воин"

В Тюмени дали старт обучению нового потока инструкторов центра "Воин". В образовательной программе примут участие представители действующих филиалов и трёх новых – Приморского края, Карелии, Амурской области.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер полагает, что деятельность центра "Воин", те кандидаты, которые приезжают в Тюмень и проходят обучение, показывают единство целей, желание приблизить Победу и готовность служить на благо нашего Отечества. Депутат Госдумы, глава правления центра "Воин" Виктор Водолацкий уточнил, что курсы инструкторов открыты в пятый раз.

"От вас зависит то, какой будет наша молодёжь. Вы находитесь в том регионе, который максимально приложил свои усилия, чтобы стать центром военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения", - сказал Водолацкий.

Директор "Воина" Дмитрий Шевченко сообщил, что в пятом потоке обучения участвуют 56 человек из 17 регионов.

"Отдельные слова благодарности губернатору Тюменской области – в регионе создана инфраструктура, которая позволяет вести подготовку инструкторского состава для всей системы центра "Воин", для всей страны", - сказал Шевченко.

Обучение продлится два месяца. Участников ожидают четыре образовательные программы: военно-спортивная подготовка, основы военной подготовки, патриотическое воспитание, снайпинг. Всем окончившим программу будет присваиваться квалификация "Инструктор-методист по военно-прикладным и техническим видам спорта", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.