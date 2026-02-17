17 Февраля 2026
Экономика
Фото: Накануне.RU

ИИ в помощь: ВТБ прогнозирует развитие масштабных стратегий хакерских атак на различные структуры

Развитие автономных ИТ-систем — агентов на базе технологий искусственного интеллекта — в перспективе ближайших лет приведет к освобождению большого количества ресурсов среди хакеров и появлению «великих комбинаторов», которые будут создавать масштабные стратегии хакерских атак на различные структуры, сообщил в аналитическом обзоре ВТБ «Безопасность в банке будущего» Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Одним из основных ИТ-трендов на ближайшие несколько лет станет активное развитие ИИ-агентов – ИТ-систем, способных самостоятельно инициировать те или иные решения и выполнять действия для достижения заданных целей. Развитие больших языковых моделей обеспечит создание целых мультиагентных систем, в которых большое число ИИ-агентов будут взаимодействовать между собой для выполнения поставленных задач.

Коллаж, клавиатура, хакер(2023)|Фото: Накануне.RU

«Совершенствование мультиагентных систем будет способствовать кратному росту скорости поиска уязвимостей хакерами. Высвобождение ресурсов приведет к тому, что в среде хакеров в перспективе ближайших лет появятся «великие комбинаторы», которые будут создавать стратегии атак, планировать ключевые сценарии и др., тогда как всю рутину возьмут на себя ИИ-агенты. На стороне защищающихся организаций ситуация будет развиваться аналогично: будут специалисты, выстраивающие периметр защиты на стратегическом уровне, а вся механическая работа, в том числе написание кода, будет автоматизирована с помощью ИИ-агентов», — отмечает Вадим Кулик.

Развитие ИИ-агентов также приведет к масштабным изменениям пользовательских сценариев при получении услуг, продолжил топ-менеджер. «Будет появляться все больше ИИ-агентов — как на стороне бизнеса, для оказания услуг клиентам и пользователям, так и на стороне самих клиентов и пользователей — для получения ими качественных услуг от различных поставщиков. Соответственно, с развитием ИИ в каналах для общения возникнут цепочки, в которые будут встроены ИИ-агенты. В этом случае уже не клиенты будут напрямую взаимодействовать с приложением банка, а сначала клиент будет обращаться к своему агенту, а уже пользовательский агент будет контактировать с агентом бизнеса. Это, в свою очередь потребует адаптации ИТ-систем всех сервисов», — отметил Вадим Кулик.

Аналитический обзор «Безопасность в банке будущего» подготовлен Центром технологических исследований ВТБ специально к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах». В него вошел анализ широкого спектра российских и зарубежных источников, а также социологическое исследование банка по отношению россиян к атакам на банки и деятельности мошенников.

