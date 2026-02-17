Десятки тысяч жителей Тюменской области прошли репродуктивную диспансеризацию

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что почти 215 тыс. жителей региона в 2025 г. прошли первый этап диспансеризации репродуктивного здоровья, второй – около 10 тыс. мужчин и более 40 тыс. женщин.

Есть примеры, которые доказывают эффективность таких обследований. 32-летняя тюменка обратилась в женскую консультацию поликлиники №17. Два года она не могла забеременеть. Женщину сразу направили на диспансеризацию репродуктивного здоровья. После обследования и успешного лечения она – будущая мама. Репродуктивную диспансеризацию власти проводят по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".

Чтобы пройти такой осмотр могли жители любых населённых пунктов региона, а не только крупных городов, идёт развитие медицинской инфраструктуры. Так, в прошлом году по нацпроекту "Семья" была расширена сеть женских консультаций в нескольких муниципалитетах. Туда купили более 200 единиц современного оборудования, в том числе аппараты УЗИ, приборы для записи сердцебиения плода, электрокардиографы, написал Александр Моор в своём telegram-канале.