Письмо о снятии бронирования с работников оборонных уральских заводов оказалось фейком
На Среднем Урале выявлен фейковый документ за подписью губернатора Дениса Паслера. Речь в нем идет о снятии бронирования с работников оборонных предприятий.
О фальшивке сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ. Отмечается, что с помощью современных технологий было сгенерировано фейковое письмо якобы от Паслера в адрес руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса.
"В нем содержится ложная информация о снятии бронирования сотрудников, находящихся в запасе, для заключения контракта с Министерством обороны РФ", - пишет канал.
Руководителей призывают ни в коем случае не отправлять сведения о кадровом составе заводов на электронные почты злоумышленников и не переходить по фишинговым ссылкам.
Напомним, на днях в Свердловской области был выявлен очередной фейк, касающийся мигрантов из Индии.