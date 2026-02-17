Письмо о снятии бронирования с работников оборонных уральских заводов оказалось фейком

На Среднем Урале выявлен фейковый документ за подписью губернатора Дениса Паслера. Речь в нем идет о снятии бронирования с работников оборонных предприятий.

О фальшивке сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ. Отмечается, что с помощью современных технологий было сгенерировано фейковое письмо якобы от Паслера в адрес руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"В нем содержится ложная информация о снятии бронирования сотрудников, находящихся в запасе, для заключения контракта с Министерством обороны РФ", - пишет канал.

Руководителей призывают ни в коем случае не отправлять сведения о кадровом составе заводов на электронные почты злоумышленников и не переходить по фишинговым ссылкам.

Напомним, на днях в Свердловской области был выявлен очередной фейк, касающийся мигрантов из Индии.