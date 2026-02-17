Прямой удар по демографии: чтобы в России взять "трешку" в ипотеку, нужна "космическая" зарплата

Эксперты подсчитали, сколько надо зарабатывать россиянину, чтобы получить ипотеку на трехкомнатную квартиру на вторичном рынке — для этого жителю российского мегаполиса нужно зарабатывать в среднем от 257,8 тыс. рублей в месяц.

В Москве требуемый доход достигает 716 тыс., в Санкт-Петербурге — 406 тыс., в Казани — 339 тыс., в Нижнем Новгороде — 261 тыс. В большинстве крупных городов (Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Самара, Краснодар, Уфа, Пермь) планка составляет 200–225 тыс. рублей. В Омске, Воронеже и Челябинске — 170–190 тыс., и только в Волгограде достаточно дохода ниже 170 тыс.

Между тем, по "семейной ипотеке" сегодня можно рассчитывать разве что на "однушку". Очевидно, что недоступность жилья, пригодного для жизни полноценной семьи, бьет по демографии напрямую.

Статистику цен на большие семейные квартиры в стране, которая борется за повышение рождаемости, в беседе с Накануне.RU прокомментировал зампредседателя Экономического совета ЛДПР, демограф Юрий Крупнов.

Эксперт напомнил, что суммарный коэффициент рождаемости в России неуклонно снижается уже много лет, и сейчас он приближается к 1,3 ребенка на одну женщину. По словам Юрия Крупнова, если бы демографическая политика у нас существовала, начинать ее стоило бы не с призывов "плодитесь и размножайтесь", а с ответа на вопрос: где жить? Только этот один фактор, конечно, всего не решит, но правильно организованная жилищно-градостроительная политика — это фундаментальная основа демографической политики.

"Очевидно, что нынешняя и общеэкономическая, и жилищно-строительная модели заходят в тупик. Без их кардинальной смены мы никуда не вырулим — ни к каким демографическим достижениям, да и вообще никуда. Сегодня страна стала заложником строительного комплекса и банков, которые заинтересованы и дальше получать прибыль. Но жилье уже в больших объемах не распродается. Во многих регионах, начиная со столичного, от четверти до 60% жилья не находит покупателей. Это один из серьезнейших ударов по нашей экономике. Поэтому Россию может ждет "идеальный шторм" уже примерно в мае, когда несколько факторов сойдутся вместе. Застрельщиком здесь выступает стройкомплекс с их "человейниками" — очень дорогими и очень плохими по качеству", — считает Юрий Крупнов.

Он подчеркнул, что для семей нужен совсем другой тип застройки и расселения.

"Нужна не мегаполисная, не "человейниковая" застройка, а ландшафтно-усадебная, малоэтажная урбанизация. И государство должно активно в это включаться, а не кормить банки и строителей через ипотечные схемы. В малоэтажной застройке ключевой вопрос — инфраструктура: водоотведение, водоснабжение, газ, электричество. Сегодня же все наоборот: подключиться к электричеству — заоблачные деньги, газ подвести — тоже. Пока ситуация не изменится, ни о какой демографической политике говорить всерьез нельзя", — подытожил Юрий Крупнов.