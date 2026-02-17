В Прикамье нашли нарушения при заключении муниципальных контрактов на 700 миллионов

В Прикамье могут отменить муниципальные контракты на сумму более 700 млн руб. Их якобы заключили при наличии конфликта интересов.

Прокурор Пермского края подал иск к ООО "СК "Славянский дом"". В нём говорится о признании недействительными шести муниципальных контрактов на строительство и ремонт социальных объектов Пермского округа. Их общая сумма – более 700 млн руб., которую требуют взыскать в бюджет округа.

Иск подан в Арбитражный суд региона после коррупционных нарушений со стороны директора муниципального заказчика и учредителя подрядчика, которые нашли во время проверки. Они выразились в том, что не был урегулирован конфликт интересов, сообщает прокуратура Пермского края.