Baza: Telegram будет полностью заблокирован с 1 апреля

Мессенджер Telegram в России будет полностью заблокирован уже весной, пишет Baza со ссылкой на источники из нескольких ведомств.

По их данным, с 1 апреля РКН приступит к тотальной блокировке платформы по аналогии с Instagram* и Facebook*. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Ранее Роскомнадзор заявил, что действительно ввел ограничения на работу Telegram, якобы за отказ мессенджера сотрудничать и удалять материалы, на которые указало ведомство. Замедление вызвало сильное недовольство у россиян. При этом в Кремле заявили, что это грустно, но мессенджер будет замедляться, если не исполняет требования российского законодательства. Также в Кремле усомнились, что в зоне СВО коммуникация в значительной степени ведется через Telegram, хотя военкоры и военные настаивают на этом.

*Запрещены в России, принадлежат признанной в РФ экстремистской организации Meta