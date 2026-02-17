"Повода для беспокойства нет": в Свердловской области продлили сроки льготного налогообложения

На Среднем Урале продлили сроки льготного налогообложения на 2026 год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания региона, 17 февраля депутаты приняли областной закон "Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков". Как пояснила спикер ЗакСО Людмила Бабушкина, сроки льготного налогообложения для налогоплательщиков упрощенной системы продлены на 2026 год.

"Это было предложение губернатора Свердловской области Дениса Паслера, мы его поддержали. Знаю, что предприниматели беспокоились по этому поводу, сейчас повода для беспокойства нет. Действие закона распространяется на весь год. Мы всегда поддерживали бизнес своими законами, будем работать в этом направлении и дальше", - заявила Бабушкина.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Действие будет распространяться на отношения, которые связаны с применением упрощенной системы налогообложения, возникшие с 1 января 2026 года.

Напомним, что недавно в свердловском УФНС возмутились низкими выплатами налогов от самозанятых.