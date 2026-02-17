Власти Удмуртии опровергли сообщения о взрывах в Ижевске

Власти Удмуртии опровергли информацию о взрывах в Ижевске.

"В соцсетях появились сообщения о взрывах в Ижевске, связанных с атаками БПЛА. Информация не соответствует действительности", - написал в телеграм-канале председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

Утром 17 февраля в Удмуртии была объявлена угроза атаки БПЛА. Глава региона Александр Бречалов сообщил, что дети, учащиеся в первую смену, могут не ходить на учебу.

Под угрозу удара беспилотников ВСУ минувшей ночью попали и другие регионы Приволжья. Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Ижевска, Казани и Нижнекамска.

Напомним, также сегодня беспилотники атаковали Пермский край. По данным главы региона, в результате никто не пострадал. Кроме того, в Свердловской области был объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Спустя полтора часа после введения он был снят.