В Астраханской городской Думе детально обсудили вопросы модернизации ЖКХ-сетей и начислений за тепло

В Астраханской городской Думе на рабочем совещании с руководителями ООО «Астраханские тепловые сети» и ООО «Межрегиональный расчётный центр» прошло обсуждение вопросов теплоснабжения и тарифообразования в этой сфере.

В обсуждении принимали участие председатель Городской Думы Игорь Седов и главы профильных комитетов Думы Александр Тихонов и Виктор Репин.

Депутаты особо акцентировали внимание на вопросах астраханцев по поводу некорректно высоких счетов за отопление и горячую воду, а также относительно порядка расчёта ОДН. Обсуждали и вопросы износа коммунальной инфраструктуры, нехватки мощностей теплосетей и котельных, которые становятся причинами частых аварий.

Участники совещания посчитали, что в городе необходима масштабная модернизация ЖКХ-системы, в рамках которой необходимо внедрение новых технологий, позволяющее повысить надежность теплоснабжения и снизить потери.

Одним из практических шагов в рамках такого обновления будет установка новой повысительной насосной станции на улице Академика Королёва. Этот проект позволит стабилизировать подачу тепла в жилые дома по улицам Татищева, Савушкина и на Комсомольской Набережной.

«Наша общая цель – объединить усилия для обеспечения комфортной жизни астраханцев», — резюмировал Игорь Седов.