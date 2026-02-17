В Екатеринбурге раскрыто убийство женщины, которую расчленили в 2003 году

В Екатеринбурге раскрыто жестокое убийство женщины, совершенное более 20 лет назад. Жертву расчленили и разбросали останки по городу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, обвинение предъявлено женщине 1958 года рождения и мужчинам 1972 и 1982 годов рождения. Само преступление было совершено в ночь на 28 мая 2003 года в одной из квартир Кировского района уральской столицы.

По версии следствия, трое сообщников убили женщину 1963 года рождения, затем расчленили тело, после чего разбросали его фрагменты в разных местах города. Останки были найдены в мае-июне 2003 года. Благодаря проведенным экспертизам удалось установить личность потерпевшей. Однако убийц тогда не нашли.

Лишь спустя более 20 лет, благодаря тщательному анализу и дополнительному экспертному исследованию вещественных доказательств, удалось выйти на след фигурантов и задержать их. Как сообщили в управлении МВД по Екатеринбургу, все трое являются уроженцами столицы Урала. Двое из них ранее судимые: один за изнасилование, второй – за квартирные кражи. Задержания проводились одновременно в Екатеринбурге, Самаре и Московской области.

"Фигуранты были крайне удивлены, когда за ними явились екатеринбургские оперативники. Один из задержанных даже предположил, что полиции стали известны его "грехи", связанные с совершенными им ранее квартирными кражами. Полиция продолжает работу по раскрытию преступлений прошлых лет, привлекая к ответственности лиц, которые, возможно, и сами уже забыли о своих деяниях. Таким образом правоохранители обеспечивают принцип неотвратимости наказания и восстанавливают справедливость", - заявили в МВД.

Сейчас все трое задержанных по решению суда заключены под стражу. Расследование продолжается.