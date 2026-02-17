В Югре коренным народам бесплатно изготовят зубные протезы

В Югре расширили меры поддержки коренных малочисленных народов Севера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Теперь граждане из числа КМНС, которые постоянно проживают в округе, ведут традиционный образ жизни и занимаются хозяйственной деятельностью, смогут бесплатно изготовить и отремонтировать зубные протезы. Такое решение принято по поручению губернатора Руслана Кухарука.

Новая мера затронет 602 человека. Поддержка будет оказываться в соответствии с территориальными программами госгарантий бесплатной медицинской помощи