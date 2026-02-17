Мэр Хабаровска пригласил многодетных пап города поучаствовать в конкурсе "Отец года"

"Приглашаю активных и неравнодушных отцов Хабаровска принять участие в конкурсе «Отец года», - призвал в своем телеграмм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, стать участником конкурса смогут отцы, в семьях которых воспитывается три и более ребенка (в том числе усыновлённых, находящихся под опекой или в приёмной семье).

"Семейные ценности — основа нашей общности и благополучия. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчёркивал важность поддержки семьи и семейных ценностей. И мы в Хабаровске разделяем этот приоритет и активно реализуем мероприятия, строим объекты в рамках национального проекта «Семья». Я сам — отец двоих детей и вырос в многодетной семье, поэтому знаю эти заботы не понаслышке", - отметил Сергей Кравчук.

Победителей конкурса ожидают дипломы и специальные призы от администрации города. Приём заявок будет проходить с 1 по 31 марта 2026 года. Обо всех подробностях участия можно узнать на канале «Мэрия Хабаровска».