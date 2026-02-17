Возгорание на Ильском НПЗ произошло в результате атаки БПЛА

Возгорание на Ильском НПЗ произошло в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА.

Как сообщили в оперативном штабе региона, повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара – около 700 квадратных метров. На месте работают пожарные.

Массированная атака БПЛА на Краснодарский край произошла минувшей ночью. В Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Крымском, Славянском и Темрюкском районах, а также в Туапсинском муниципальном округе включали сирены системы оповещения.

В поселке Ильском Северского района из-за падения обломков беспилотников пострадали два человека. Их госпитализировали. Всего в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание.

В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Пострадавших нет. Также обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях.

Также фрагменты дронов находят в районах Сочи. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил мэр Андрей Прошунин. По словам главы города, три волны атаки киевского режима на Сочи средства ПВО отражали практически 10 часов.