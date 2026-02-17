Зеленский анонсировал чистки в СБУ

Зеленский заявил, что встретился с первым заместителем главы СБУ Александром Покладом и дал ему указания бороться с "врагами" внутри самой СБУ, которые "служат другим интересам".

"Нужны решительные действия и действительно полностью сильная СБУ. Ожидаю результатов", - написал он.

Что он имел в виду, на Украине гадают. Но интересно, что на днях был задержан экс-министр энергетики Герман Галущенко, ему вручено подозрение, и он арестован. Ранее Галущенко оказался в центре скандала с хищениями в энергетике, а НАБУ загадочно сообщило, что круг подозреваемых по этому делу расширен.

Интересно, что это совпало с ужесточением позиции Зеленского по Донбассу, отвергшего любые уступки. Также ходили слухи, что администрация президента США Дональда Трампа дала команду НАБУ раскручивать дело о коррупции в окружении Зеленского. После него тот даже уволил своего "серого кардинала" Андрея Ермака, правда, отрицая, что сделал это в связи с коррупцией. И вот снова новая фаза в этом деле, которая последовала сразу после отказа Зеленского от уступок.

По одной из версий, в Белом доме снова дали отмашку, тем более это произошло накануне переговоров в Женеве. То есть Зеленскому послан очередной сигнал, что могут добраться и до него, если он будет так несговорчив. По другой версии, дело раскручивают структуру, связанные как раз с Демпартией США и Европой, которым нужно продолжение военного конфликта. Они хотят, чтобы Зеленский переформатировал парламентское большинство, создал новое правительство и передал управление в ряде отраслей, а тот не хочет, поэтому оказывается давление. Если киевский узурпатор не пойдет на выполнение требований, то следующим подозреваемым вполне может стать Ермак или еще один близкий человек Сергей Шефир. Однако это лишь предположения журналистов и политологов.