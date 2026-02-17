В Госдуме поддержали введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал предложение о введении НДС на импортные товары, которые реализуются через онлайн-платформы, вне зависимости от существующих порогов для беспошлинного ввоза.

Сейчас товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг, которые доставляются перевозчиком или пересылаются в международных почтовых отправлениях, ввозятся в Россию без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Проект рекомендаций, подготовленный после парламентских слушаний, предлагает выровнять условия для российских и зарубежных продавцов на маркетплейсах.

Напомним, Минфин осенью прошлого года вынес на общественное обсуждение законопроект о введении НДС на зарубежные товары, которые россияне покупают через маркетплейсы. Согласно проекту, налог для таких покупок начнут применять с 2027 года, установив первоначальную ставку в 5%. В последующие годы ее планируется постепенно повышать: до 10% в 2028-м, 15% в 2029-м и 20% в 2030 году. Обязанность по уплате возлагается на иностранных продавцов и российские площадки, которые реализуют импортную продукцию.

В то же время, глава Минпромторга Антон Алиханов выступил за введение полной ставки НДС в 22% с 1 января 2027 года.