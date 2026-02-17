Пермский край атаковали украинские беспилотники

Украинские беспилотники сегодня атаковали Пермский край. О произошедшем сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня на территории Пермского края зафиксирован прилет вражеских беспилотников. По оперативной информации в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Все службы оповещены. Безопасности жителей ничего не угрожает", - сообщил Махонин.

Он призвал доверять только официальным источникам информации.

Информации, на какой именно объект была совершена атака - нет. Губернатор обратился к прикамцам с просьбой не публиковать фото и видео БПЛА, поскольку размещая данную информацию, жители региона помогают врагу.

Отметим, что краевой минтербез ранее объявил режим беспилотной опасности.