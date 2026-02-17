В Свердловской области опять не хватает дворников: им обещают 70 тысяч рублей на руки

В Свердловской области продолжает не хватать дворников. К такому выводу пришли аналитики сервиса hh.ru, изучив спрос на эту профессию в регионах УрФО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе сервиса, в начале 2026 года активнее всего специалистов по уборке территории ищут работодатели из Свердловской области (на данный момент открыто более 50 вакансий) и Челябинской области (30+ вакансий). Больше всего в них заинтересованы строительные и обслуживающие компании (14%), розничная торговля (8%), компании ЖКХ (7%), образовательные учреждения и ресторанно-гостиничное направление (по 6%).

Дворники остаются в топ-5 дефицитных специалистов во всех регионах Урала. Самый острый дефицит зафиксирован в Челябинской области (1,2 резюме на вакансию при норме от 4), а также в Курганской области (1,5). Существенную нехватку кадров испытывают в Свердловской области (1,7), Ямало-Ненецком АО (1,8) и Тюменской области (2,4). Умеренный дефицит характерен для Ханты-Мансийского АО (3,8).

По данным hh.ru, максимальная зарплата дворника в УрФО указана в вакансии в Свердловской области – 70 тысяч рублей на руки. Это работа на складе в Екатеринбурге.

Напомним, что в 2025 году спрос на дворников на Среднем Урале вырос на 22%.