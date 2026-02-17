Аналитики: Торги аналогом доллара на Мосбирже - подготовка к возможному снятию с России санкций

Московская биржа с 16 февраля начала проводить торги аналогом доллара для профучастников рынка. Это произошло на фоне продолжающихся переговоров между Москвой и Вашингтоном. Как считают эксперты, такое решение – шаг к более прозрачному и рыночному механизму формирования курса. Об этом пишет "Независимая газета".

"Внебиржевой рынок OTC менее прозрачен, и курсы там могли существенно отличаться от банка к банку. А этот биржевой режим обеспечивает всех участников единым публичным и рыночным ценообразованием", – заявил начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев.

Кроме того, эксперт не исключил, что этот инструмент станет более точным оперативным рыночным индикатором для определения курса рубля к доллару.

Некоторые участники рынка видят в запуске торгов долларом в режиме CETS подготовку к предстоящему снятию с России американских санкций. Также, по мнению аналитиков, это можно рассматривать как сигнал к возможному восстановлению нормальных финансовых отношений с США в будущем.

Последний раз торги долларами на бирже проводились в июне 2024 года.

Ранее стало известно, что Кремль готов вернуться к расчетам в долларах, в том числе в операциях с российскими энергоносителями. Такая идея изложена в "меморандуме высокого уровня", который Москва хочет предложить Вашингтону.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование доллара при торговле России и США не противоречит переходу на национальные валюты, так как он является нацвалютой Штатов.