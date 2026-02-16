Власти Тюменской области и руководство "Газпром нефти" согласовали план совместной работы

Власти Тюменской области и руководство "Газпром нефти" подвели итоги работы за 2025 г. и обсудили планы по сотрудничеству на 2026-й.

""Газпром нефть" – наш стратегический партнёр, компания – ключевой участник Нефтегазового кластера. Только в 2024 г. объём контрактов с тюменскими нефтесервисными и машиностроительными предприятиями составил почти 19 млрд руб. А это – рабочие места и укрепление бюджета за счёт налогов", - написал в своём telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, хорошо зарекомендовал себя совместный проект тюменских предприятий с "Газпром нефтью" по созданию комфортных условий проживания для вахтовиков на удаленных месторождениях Ямала и Восточной Сибири. Такое сотрудничество продолжится.

"У компании есть запрос на подготовку и аттестацию сотрудников рабочих специальностей. Разработаем программы по повышению квалификации с учётом актуальных профессиональных стандартов и потребностей производства. И, конечно, продолжим сотрудничество в рамках нашего Промышленно-энергетического форума TNF", - написал Моор.

"Газпром нефть" заинтересована в качественном предметном обсуждении актуальных проблем и вызовов, которые стоят перед отраслью. Площадка TNF подходит для этого как нельзя лучше.