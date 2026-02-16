На Кубани арестован министр ГО и ЧС Штриков

Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения министру по делам ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова.

Он арестован до 15 апреля включительно, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, министр Штриков поручил подчинённым подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже состоявшегося аукциона. Речь в нём шла о приобретении и монтаже быстровозводимого модульного здания пожарного депо. Подтасовка документов нужна была для отмены аукциона. По результатам повторных торгов победителем стала организация, чьи интересы лоббировал чиновник.