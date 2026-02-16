В Тюмени суд отправил под стражу автора публикации, направленной на разжигание межнациональной розни

Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Горина, 1975 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд рассмотрел ходатайство заместителя руководителя следственного отдела по Центральному АО Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения фигуранту.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2024 года Горин разместил в публичном Telegram-канале "Наше ЛукоМоорье" статью с угрозой применения насилия. Публикация содержала лингвистические признаки, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к представителям народов Кавказа.

С учетом всех обстоятельств дела суд избрал Дмитрию Горину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 марта 2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу.